إقبال على حديقة الطفل في عيد الأضحى.. أفضل فسحة للأسر والعائلات

رصدت ميرنا عادل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من حديقة الطفل بالقاهرة، احتفالات المصريين بثاني أيام عيد الأضحي المبارك، لتؤكد أنها أحد أهم الحدائق التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، خاصة الصغار كونها مخصصة للطفل وتم تصميمها بشكل يخدم هذه المرحلة العمرية ويقدم لها أفضل تجربة على الإطلاق.

لعب الكرة وركوب الدراجات

وتابعت خلال تغطيتها الحية من حديقة الطفل: «تم تشييد الحديقة على مساحة واسعة تقريبًا ما يزيد على 20 فدانًا من المساحات الخضراء والأشجار والورود، كما أنها مقسمة لحدائق صغيرة ما يعطي للأسر والأطفال شيئًا من الخصوصية والحرية في الحركة وتتيح لهم لعب الكرة وركوب الدراجات وممارسة الأنشطة كافة التي يريدونها».

مدينة مصغرة للملاهي

واستطردت: «تم إنشاء مدينة مصغرة للملاهي داخلها، كي يستطيع الأطفال قضاء وقت ممتع، وجرى رفع كفاءة كل الألعاب بها والتأكد من سلامتها استقبالًا لعيد الأضحى المبارك، ونشر العديد من المظلات للجلوس تحتها وحماية للأسر من أشعة الشمس والعديد من التجهيزات الأخرى لتقديم أفضل تجربة تنزه للأسر والعائلات».