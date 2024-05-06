خروجات شم النسيم.. مواعيد وسعر تذاكر أشهر 7 حدائق في القاهرة

الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات، أبرز الخيارات التي تفكر فيها الأسر المصرية خلال عيد شم النسيم، إذ تستعد مختلف الفئات للاحتفال بشم النسيم في الأجواء المفتوحة التي تتيح لمختلف الأعمار وخاصة الأطفال الانطلاق واللعب بحرية، والاستمتاع بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية في هذه الأماكن.

وفي هذا التقرير، نستعرض أفضل 7 حدائق بالقاهرة يمكن الذهاب إليها في شم النسيم:

حديقة الأسماك في الزمالك

تقع حديقة الأسماك في الزمالك بموقع متميز، وتتبع وزارة الزراعة، وحددت الوزارة سعر تذكرة الحديقة في عيد شم النسيم بـ 5 جنيهات.

وتبدأ مواعيد العمل في الحديقة من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرًا.

حديقة الأزهر

الحديقة تقع على مساحة‏ 80‏ فدانا في قلب العاصمة، بالقرب من مشيخة الأزهر، وتتميز بطبيعتها الساحرة ومساحتها الشاسعة، وتنوع نباتاتها، وسعر تذكرة الحديقة 40 جنيها للكبار، و30 للأطفال، وتفتح أبوابها لدخول المواطنين من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء.

الحديقة الدولية بمدينة نصر

يبلغ سعر تذكرة الحديقة الدولية بمدينة نصر في شم النسيم 20 جنيها، ووفقا لمحافظة القاهرة تفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة 8 صباحًا إلى 12 منتصف الليل.

حديقة الطفل بمدينة نصر

تقع حديقة الطفل على مساحة 22 فدانا، وتتميز بالمساحات الخضراء، كما تتوفر بها ملاهي وأكشاك وأماكن للجلوس، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات، ومواعيد الدخول من 10 صباحا إلى 10 مساء، وهي مناسبة لكل أفراد الأسرة في شم النسيم.

حديقة عابدين بجوار محطة مترو محمد نجيب

تقع حديقة عابدين في قلب القاهرة الخديوية، وسعر دخولها 5 جنيهات فقط، والأطفال أقل من 6 سنوات مجانا، والحديقة مفتوحة يوميا ولمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

حديقة أم كلثوم

من أجمل الحدائق المطلة على النيل، التي تعتبر متنفسا لسكان القاهرة في عيد شم النسيم وسعر التذكرة 10 جنيهات، ومواعيدها من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.

حديقة العبور في الزمالك

وتقع أمام حديقة الأسماك بالأندلس، وسعر التذكرة 10 جنيهات، وتعمل طوال أيام الأسبوع من 9 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.