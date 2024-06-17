صورة نادرة للفنان عمرو دياب تنشرها ابنته.. كيف كانت ملامحهما؟

شاركت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، وتؤام «عبدالله» متابعيها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة نادرة تجمعها بوالدها منذ سنوات طويلة، خلال طفولتها.

صورة «كنزي» التي شاركتها مع والدها عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، تظهر الفنان في مرحلة الشباب وهي بطفولتها، إذ يشاركها اللعب، دون أن ترفق تعليقا على الصورة المنشورة.

يذكر أن كنزي ابنة المطرب عمرو دياب من زوجته السابقة زينة عاشور.

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

من الجدير بالذكر، أن الفنان عمرو دياب، طرح مؤخرًا ثاني أغنياته الجديدة بعنوان «تتحبي»، التي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بعدما طرح أغنية جديدة بعنوان الطعامة منذ يومين.

وأغنية «تتحبي» من ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كما طرح الهضبة منذ أيام قليلة عبر «يوتيوب»، أغنية أخرى بعنوان الطعامة، تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر أمير محروس.