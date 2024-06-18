ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة والفشة؟.. فوائد غير متوقعة

الكرشة والفشة من حلويات الأضاحي التي يفضل الكثير تناولها في عيد الأضحى المبارك، نظرا لمذاقهما اللذيذ، فهما يحتويان على نسبة عالية من «فيتامين أ»، المفيد لصحة العيون والبشرة والعظام، كما أنهما يقللان من فرص الإصابة بالسرطان وحصوات الكلى.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تناول الفشة والكرشة يكون مفيدا للجسم، فهما يُعدان مصدرا للبروتين الذي يكون مغذيا مفيدا لبناء العضلات وإصلاح ما يتلف من الأنسجة، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها تحتاج إلى تنظيف جيد من الدهون التي تحتوي عليها، كما أن من الضروري أن يتم تنظيفها مباشرة بعد ذبح الأضاحي لأنها تكون سريعة في نمو البتكيريا.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن من الضروري تناول الكرشة والفشة باعتدال، مشيرا إلى أن الكرشة تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل «فيتامين ب 12» الذي يعد مهمًا لتكوين خلايا الدم الحمراء وسلامة الجهاز العصبي، فضلا عن احتوائها على الحديد والزنك والمغنيسيوم التي تساهم في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم مثل نقل الأكسجين في الدم، وتعزيز الجهاز المناعي، ودعم صحة العظام.

فوائد تناول الكرشة والفشة

أما الفشة فهي تُعتبر مصدرا غذائيا غنيا بالفوائد الغذائية غنية بالبروتين، كما أنها تكون قليلة الدهون، وتحتوي على العديد من المعادن مثل الحديد والزنك، التي تساهم في تحسين وظائف الجسم وتعزيز الصحة العامة ومناعة الجسم، كما أنها تكون غنية بالكولاجين الذي يكون مفيدا لصحة الجلد.

فئات ممنوعة من تناول الكرشة والفشة

ورغم الفوائد العديدة التي تحتوي عليها الفشة والكرشة إلا أن هناك بعض الفئات التي تكون ممنوعة من تناولهما وهم الحوامل والمرضعات والأطفال وأيضا كبار السن لاحتمالية التلوث البكتيري وصعوبة الهضم وكذلك مرضى النقرس لأن الفشة والكرشة تحتويان على مركبات البيورين التي تتحول إلى حمض اليوريك في الجسم، ما قد يسبب مرض النقرس أو يزيد من نوبات النقرس، وأيضا مرضى القلب وتصلب الشرايين من الفئات الممنوعة من تناول الكرشة والفشة وأيضا مرضى السكري.