وفاة حاج من المنوفية أثناء أداء المناسك بالأراضي المقدسة.. «نفسي أموت في الحرم»

«نفسي أموت في الحرم»، كانت هذه الكلمات آخر ما قاله عبد الحميد الفخراني المقيم بقرية جنزور بمحافظة المنوفية، قبل سفره إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وبعد الوقوف بعرفات وأثناء عودته إلى مكان إقامته، لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة عن عمر ناهز 52 عاما، تاركا خلفه 4 أبناء.

وفاة حج أثناء أداء مناسك الحج

وقال إسلام الزير أحد أقارب المتوفى، إن هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها «عبدالحميد» إلى بيت الله الحرام، وكان يتنمى قبل سفره الوفاة في الأراضي المقدسة، كما كان مداوما على الصلاة وفعل الخيرات، والجميع في قريته يشهد بحسن أخلاقه وسيرته الطيبة، ونبأ وفاته أحزن أهالي بلدته.

آخر مكالمة مع أسرته

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفقيد اتصل بعائلته قبل الوقوف بجبل عرفات واطمأن عليهم وهنأهم بعيد الأضحى، وكأنه كان يشعر بدنو أجله، كما أرسل لهم بعض الصور أثناء أدائه مناسك الحج.

وأكد «الزير»، أنه تم الانتهاء من تصاريح دفنه في مكة، مع عدد من المتوفين، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليهم غدا عقب صلاة الظهر، كما سيؤدي أهالي قريته صلاة الغائب عليه في مسقط رأسه غدا.