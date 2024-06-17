5 وفيات من حجاج القليوبية.. «عزاؤهم أنهم ماتوا في أطهر بقاع الأرض»

«نالوا حسن الخاتمة» هكذا تحولت صفحات التواصل الاجتماعي بالقليوبية إلى دفاتر عزاء في وفاة 5 من حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة خلال أداء مناسك الفريضة في الساعات الماضية، حيث لقى 3 رجال وسيدتان ربهم ما بين حاجين في صعيد منة وعرفات، فيما وصفه الأهالي وأسر الراحلين بأنه حسن الخاتمة واستجابة من الله تعالى لدعوات الراحلين بأن تنتهي حياتهم بعد أن أتموا حج بيت الله.

«الدقميري» رحل بملابس الإحرام

وتلقت أسرة الحاج إبراهيم علي الدقميري، من قرية أسنيت مركز كفر شكر بالقليوبية، نبأ وفاته خلال وجوده في مشعر منى أثناء تأدية فريضة الحج بعد الوقوف بجبل عرفة، حيث لقي ربه بملابس الإحرام، ونعى عدد كبير من أهالي القرية الراحل، مشيرين إلى «أنه كان نِعم الجار والأب، وأن ما يهون عليهم رحيله هو وفاته على جبل عرفات وحسن خاتمته، وأنهم لا يزكون على الله أحدا» على حد قولهم.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي قيام العشرات بنعي الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة، بعد إعلان أفراد أسرته أنه توفي أثناء تأديته فريضة الحج ليرتفع عدد الحجاج من أبناء محافظة القليوبية الذين وافتهم المنية أثناء تأدية فريضة الحج إلى 5 حالات.

وفاة 5 حجاج من القليوبية

وشهدت محافظة القليوبية سعادة ممزوجة بحزن ببشرة حسن خاتمة 5 من أبناء المحافظة خلال شعائر الحج بمكة بالمملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج للعام الحالي، إذ جرى دفن الجميع في مكة، فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، معتبرين وفاتهم خلال المناسك حسن خاتمة.

وكشف أيمن عبدالمحسن الديب، عمدة قرية الرجالات بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، رحيل شقيقه المستشار عادل عبدالمحسن الديب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عقب نزوله من جبل عرفات والتوجه من المزدلفة إلى منى لرمي جمرات العقبة الكبرى، وأثناء ذلك فاضت روحه، مشيرا إلى أن شقيقه سافر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، خاصة أنها المرة الأولى التي يؤدي بها الفريضة، موضحا أنه تمت مراسم دفن الجثمان في المملكة العربية السعودية.

وقال عمدة قرية الرجالات، إن أكثر ما يهون عليهم فراق الراحل هي حسن الخاتمة ووفاته في الأراضي المقدسة خلال مناسك الحج، مشيرا إلى أنه كان على تواصل مع الأسرة إلى وقت وقوفه على عرفات وبعدها تم إخبارنا بوفاته، وعزاؤنا أنه توفي أثناء رمي جمرات العقبة الكبرى وفي خير بقاع الأرض، مرددا «الحمد لله على حسن الخاتمة».

وفي مدينة كفر شكر التي شهدت حالتي حسن الخاتمة أيضا لاثنين من الحجاج على أرض عرفات، الأول والد إحدى طبيبات الإدارة الصحية بكفر شكر، والذي لقى ربه حاجا في الأراضي المقدسة، حيث نشرت الإدارة برئاسة الدكتور بكري سعيد نعيا للراحل هناهم عبد الله حسن العضل، في الأراضي المقدسة أثناء أداء فريضة الحج، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي مدينة بنها نعت إدارة معهد فتيات بنها النموذجي الأزهري، الحاجة ميرفت الدسوقي، الزائرة الصحية بالمعهد، والتي وافتها المنية بالأراضي المقدسة بعد أدائها فريضة الحج، ودفنت في الأراضي السعودية بعد أدائها فريضة الحج لهذا العام، داعين الله أن يتغمَّدها الله بواسع رحمته، حيث رحلت في أيام مباركة، في إشارة إلى حسن الخاتمة.

وفي مدينة العبور أعلنت إحدى الأسر رحيل الحاجة أسماء علي الشريف، خلال أداء مناسك الحج ووقوفها على جبل عرفات، حيث سافرت إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لتأدية مناسك الحج هذا العام بفرحة كبيرة، وأنها كانت على تواصل مع أسرتها حتى وقوفها على عرفات ولكنهم علموا بوفاتها، وعزاؤهم أنها توفيت في يوم عرفة وفي خير بقاع الأرض