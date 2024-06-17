إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز المحافظة، حفاظا على رقعة الأرض الزراعية، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات.

إزالة تعديات على الأراضي الزارعية

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني، بإزالة 9 حالات تعد بحي شرق وغرب المدينة، وحالة تعد أخرى في قرية بردنوها، حيث تم الإزالة الفورية حتى سطح الأرض.

وفي بني مزار، أكد اللواء أحمد السايس رئيس المركز، استمرار العمل اليومي بالفترتين الصباحية والمسائية للتصدي لحالات مخالفات البناء وإيقافها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إيقاف وهدم حالة داخل الحيز العمراني بطريق العاشر حي جنوب المدينة، وإزالة حالة تعد خارج الحيز العمراني بقرية بني علي التابعة للإصلاح الزراعي.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إلى تكثيف حملات إزالة التعديات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية في المهد بقريتي البدرمان ودلجا.

وفي سمالوط، قال الدكتور سعيد محمد إن الوحدة المحلية رصدت حالة بناء مخالف على أملاك الدولة بقرية بني خالد، وتم الإزالة على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.