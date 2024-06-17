الأزهر يوضح حكم صلة الرحم وتفقد الجار في العيد.. من وصايا النبي

أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، حكم صلة الرحم في العيد، وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، خاصة أن البعض قد يغفله في هذه الأيام المباركة.

حكم صلة الرحم في العيد

قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، في حديثه عن حكم صلة الرحم في العيد، في منشور عبر «فيسبوك»، إنه يستحب الحرص على صلة الرحم في العيد.

صلة الرحم في الأعياد

استشهد «البحوث الإسلامية» بقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ لِرَحِمٍ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَلَا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً».

حق الجار على جاره في العيد

تابع مجمع البحوث الإسلامية، أن للجار أيضا حق على جاره، مطالبا بتفقد حال الجيران في أيام العيد، مستشهدًا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال: «كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه».