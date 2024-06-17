الأزهر يوضح 4 أعمال واجبة على الحاج.. منها تجنب الشبع المفرط والزينة

أوضحت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، عدد من الأعمال المستحبة التي يستحب للحاج فعلها، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ويجب الحرص عليها خلال موسم الحج.

وقالت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه يستحب للحاج التالي:

أعمال مستحبة للحاج

- أنْ يَسْتَكْثِرَ مِن الزَّاد والنَّفَقَة؛ لِيُوَاسِيَ الفُقراءَ والمُحتاجِين.

- وأنْ يكونَ طَيِّبَ النَّفْسِ بنفقتِه، ويَدَعَ التَّماديَ في المُساوَمَة؛ أي: المُجاذَبَة بين البائع والمُشتري على ثمن السِّلعة، فيما يَشتريه لسفره للحجّ، وغَيرِه مِن القُرُبات.

- وألّا يُشارِكَ غَيرَه في الزّاد والرّاحِلَة والنَّفَقَة؛ ليتمكّنَ مِن التَّصَدُّق والإنفاق مِن غير حَجْر.

- وأنْ يَجتنبَ الشِّبَعَ المُفْرِطَ، والزّينةَ والتَّرَفُّهَ والتَّنَعُّمَ، والتَّبَسُّطَ في الأطعمة.

أدعية الحج

يجب على الحاج الإكثار من الدعاء، خاصة أنه من العبادات المستحبة، ومنه ما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حث قال: «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».

وهناك صيغ أخرى يمكن قولها أدعية للحج كالتالي:

ـ اللهم يسِّر على الحجاج حجهم وأعدهم لبلادهم سالمين غانمين متاعفين، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله.

ـ اللهمَّ سلّم الحجّاج في برّك وبحرك وجوّك، اللهمَّ أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

ـ اللهمَّ يسّر للحجّاج طريقهم، واجعل حجّهم مقبولاً، وذنبهم مغفوراً، اللهمَّ تقبّل منهم أعمالهم خيرها وأنفعها.

ـ اللهمَّ إنّي أسألك مُوجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كلّ برٍّ والسلامة من كلّ شرٍّ والفوز بالجنة والنجاة من النار.