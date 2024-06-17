«اضحك واخلص من التكشيرة».. 7 طرق لتكون سعيدا في أسرع وقت

الشعور بالسعادة هي غاية كبرى يسعى إليها كل شخص في حياته، مهما اختلفت طرقه وأساليبه في تحقيق هذا الشعور، فقد يشعر شخص بالسعادة من جني واكتناز المال، ويشعر بها آخر من خلال تكوين علاقات اجتماعية ناجحة، وينالها ثالث إذا حقق النجاح والتفوق في عمله أو دراسته، فمهما اختلفت الوسيلة أو السبب تظل السعادة هي الهدف في النهاية.. ولأن البعض قد يفشل في تحقيق هذه المشاعر الجميلة والمريحة، فيمكن الإشارة إلى 7 طرق تسهم في تحقيق السعادة والفرحة خلال دقائق معدودة.

تحقيق السعادة في دقائق معدودة

أوضحت هدى رشوان، مقدمة برنامج بودكاست «ستايل بوك» على «الوطن»، أن تحقيق السعادة والفرح هو قرار ينبع من داخل الشخص في الأساس، ولا يعتمد بشكل كبير على المؤثرات الخارجية؛ فقد يكون كل ما يحيط بك جميلًا بينما لا صلة بين قلبك والسعادة، وقد تعيش في ظروف قاسية بينما الابتسامة الحقيقية لا تفارق وجهك.

وأضافت «رشوان»، أنه في ظل ضغوط الحياة الزائدة، قد يفشل البعض في تحقيق الشعور بالسعادة، ما يؤثر سلبًا على صحته الجسدية والنفسية، بل وعلاقاته الاجتماعية مع مَن حوله، مشيرة إلى أنه يمكن الهروب من مشاعر الحزن أو الضيق التي تهاجمنا من وقت لآخر من خلال واحدة من 7 طرق أثبتت فاعليتها ونصح بها علماء النفس، وهي:

1- الاستماع إلى أغنية مفضلة:

إذ بمجرد سماع الشخص لأغنيته المفضلة تستعيد ذاكرته كل المشاعر الجميلة المتعلقة بهذه الأغنية، وبالتالي الشعور بالسعادة.

2- وضع صورة مُفرحة على شاشة الموبايل الـ«باك جراوند»:

فكلما أمسك الشخص بهاتفه المحمول نظر إلى الصورة وتذكر مشاعره السعيدة وقت التقاطها وبالتالي تحقيق الشعور بالسعادة.

3- قضاء وقت جيد في الهواء الطلق:

إذ يساعد ذلك على تحسين الحالة المزاجية بشكل كبير.

4- ممارسة الامتنان:

إذ أن ممارسة الإمتنان في التعامل مع الآخرين ينعكس بشكل إيجابي على الحالة المزاجية للشخص، ويسهم في تحقيق شعوره بالسعادة.

5- الجلوس والتحدث مع حبيب أو صديق مقرب:

ويساعد الجلوس مع الحبيب أو الصديق المُقرب في تحسين الحالة المزاجية بشكل كبير وبالتالي تحقيق الشعور بالسعادة.

6- الابتسام:

قد يعتقد شخص أنه يبتسم عند شعوره بالسعادة، وأن ذلك هو الترتيب الطبيعي، إلا أن ذلك اعتقاد خاطئ بعض الشيء؛ إذ أن مجرد الابتسام دون سبب قادر على توفير شعور حقيقي بالسعادة.

7- إغماض العينين وتذكر اللحظات السعيدة:

ويعد إغماض العينين وتذكر اللحظات والذكريات السعيدة واحدة من أقوى الطرق التي تسهم في تحقيق الشعور بالسعادة الحقيقية؛ إذ تهرب بالشخص من دوائر الحزن والضيق التي تحاوطه.