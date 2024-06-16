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أهالي القليوبية يحتفلون بعيد الأضحى.. وفرق السعادة تنشر شلالات البلالين

كتب:

حسن صالح
07:46 ص | الأحد 16 يونيو 2024
احتفالات عيد الاضحي بالقليوبية

احتفالات عيد الاضحي بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية انتشار فريق السعادة من المتطوعين والمتطوعات بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والمؤسسات الخيرية بنشر السعادة بين الأهالي وتوزيع الهدايا وإطلاق شلالات البلالين على المحتفلين بالعيد عقب صلاة العيد في الساحات المختلفة. 

فيما أدى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفضيلة الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية. 

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

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فضل أيام العيد 

وألقى إمام مسجد ناصر ببنها خطبة العيد عن فضل أيام العيد ووقفة عرفات، ودعا الحاضرين إلى التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم، وكذا التزاور وصلة الرحم يجب ألا تقتصر فقط على أيام العيد، وإنما على مدار العام والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة.

واختتم الإمام خطبته بالدعاء لمصر، داعيا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

توزيع الورود على الأطفال

وأجرى المحافظ جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، ووزع الورود على الأطفال والمصلين، تعبيرا عن فرحة العيد في جو تسوده المحبة والألفة، وأعرب المواطنون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية أمن القليوبية كثَّفت من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكل الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري.

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