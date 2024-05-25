«القومي للمرأة» ينظم مسرحية «عيلة في منتهى السعادة» بـ11 محافظة

يواصل المجلس القومى للمرأة عرض المسرحية التفاعلية «عيلة في منتهى السعادة»، وذلك في 11 محافظة هي «الدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا».

تسليط الضوء على موضوعات الإرشاد الأسري المهمة

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن المسرحية تقدمها فرقة «من كل حتة فنون»، وتسلط الضوء على العديد من الموضوعات المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومنها الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، ونشر الوعي وتعزيز القيم الايجابية للأسرة المصرية.

التعريف بدور مكتب شكاوى المرأة

وأوضحت أن المسرحية التي ينظمها القومي للمرأة تتضمن التعريف بدور مكتب شكاوى المرأة وطرق التواصل معه، علاوة على مناقشة قضايا مناهضة العنف ضد المرأة ومنها الزواج المبكر والزواج بالإجبار والعنف الأسري وأضراره، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها المجلس لتمكين السيدات اقتصاديا مثل «استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، وأنشطة برنامج الشمول المالي، التدريبات التى ينفذها مركز تنمية المهارات»، موضحة أن المسرحية تناقش تلك القضايا في إطار تفاعلي مع الجمهور.