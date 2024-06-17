سر سقوط أمطار في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. قد نلاحظ البرق والرعد

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فرصًا لسقوط أمطار رعدية خفيفة على بعض مناطق الجمهورية، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. فما سر سقوط هذه الأمطار الرعدية في ظل الطقس الحار؟

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن حالة الطقس شهدت خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ووصلت ذروة الارتفاع خلال الفترة من الخميس الماضي إلى السبت؛ إذ سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد 48 درجة مئوية.

وأضاف «القياتي»، أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها عن المعدلات الطبيعية بداية من اليوم، وحتى نهاية الأسبوع، لكن بمعدلات بسيطة تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 أو 38 درجة مئوية.

سر سقوط أمطار رعدية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

عن سر سقوط أمطار رعدية على بعض مناطق الجمهورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أوضح «القياتي» أن سقوط الأمطار الرعدية في ظل هذه الأجواء الحارة أمر طبيعي، إذ أن مناخ مصر في هذا التوقيت سنويًا، من الوارد أن يشهد وجود بعض الامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف أنه إذا توافر معه بعض نسب الرطوبة على سطح الأرض، سيؤدي ذلك إلى تكوُّن سحب رعدية، ينتج عنها في الغالب سقوط أمطار حفيفة، لكن غير مؤثرة تمامًا حتى وإن كانت رعدية.

وأشار عضو هيئة الأرصاد الجوية، أننا قد نلاحظ بعض إشارات البرق أو أصوات الرعد دون سقوط أمطار، وقد يحدث ذلك تحديدًا على محافظات جنوب الصعيد، وربما في بعض الأحيان يمتد إلى مناطق من وسط الصعيد، وأيضًا سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء: «ذلك لا يتعارض أبدًا مع ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية وتحديدًا جنوب الصعيد».