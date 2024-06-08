«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. توقعات بسقوط أمطار رعدية

تقلبات جوية حادة وتغيرات مفاجئة تشهدها حالة الطقس الأيام المقبلة، إذ كشفت الأرصاد الجوية عن عدة ظواهر جوية تتعرض لها البلاد، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، توقعت سقوط أمطار على عدة مناطق نتيجة ظهور السحب الخفيفة والمتوسط.

الظواهر الجوية المتوقعة

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والتي تأتي على النحو التالي:

تقلبات في درجات الحرارة

أوضحت الأرصاد الجوية أنه بدءًا من اليوم السبت يبدأ انكسار الموجة الحارة بعد أن قاربت 50 درجة مؤية على محافظة أسوان، حتى تنخفض درجات الحرار بمقدار 5 درجات وخاصة على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، لتعاود الارتفاع مرة أخرى بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

سحب منخفضة وتوقعات بسقوط أمطار

ورصدت صور للأقمار الصناعية مساء أمس ظهور السحب الخفيفة والمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ولاسيما سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم، متوقعة أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية خلال الأيام المقبلة.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، محذرة من أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة، وتؤثر خلال الأيام المقبلة.