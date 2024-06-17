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عبد الفتاح الجريني يطرح أحدث أغنياته «الحلم الوردي» احتفالا بالعيد

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:19 م | الإثنين 17 يونيو 2024
عبد الفتاح الجريني

عبد الفتاح الجريني

طرح الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، أحدث أغنياته على «يوتيوب»، تحمل اسم «الحلم الوردي»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، وتخطت حاجز نصف مليون مشاهدة.

أغنية على بالي

كان المغربي عبد الفتاح الجريني، طرح منذ فترة، أغنية تحمل اسم «على بالي»، من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.

يذكر أن الجريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته في برنامج «نجوم العرب» عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تليفزيونية منها: «كوك استوديو»، «ريفالكس»، وساعة سعيدة.

ألبومات عبد الفتاح الجريني

أصدر عدة ألبومات، منها: «عايش حياته»، «يا خسارتك في الليالي»، «3 كلمات»، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: «وحياة عينيك»، «جبارا فان»، «أشوف فيك يوم»، «جنبك على طول»، «وال ايه وال ايه»، «أبو خد عنابي»، «أوقات»، «وحياة عينيك»، «بحب أشوفك»، «يا بخت النوم»، «حب غريب»، «أحلى ما في الدنيا»، «وفر كلامك»، وغيرها.

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