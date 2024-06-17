رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقرأ في عدد الوطن غدا.. «المالية»: إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل

كتب:

أحمد العانوسي
07:19 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «المجمعات الصناعية» قلاع مصر التنموية

- «المالية»: إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص

- «معيط»: منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور بدأت تؤتى ثمارها لصالح المواطنين

- معالجة خيالية لـ«رواية الحكيم»

- «التموين»: المجمعات الاستهلاكية تعمل أول وثانى وثالث أيام العيد

- الخلافات تتصاعد فى إسرائيل و«نتنياهو» يطيح بـ«مجلس الحرب»

- مجازر الاحتلال تواصل حصد أرواح الفلسطينيين

- اليوم.. صدام قوى بين الأهلى والاتحاد و«كولر» يسعى لحل أزمة هجوم «الأحمر»

الصفحة الثانية

- ثانى أيام العيد: إقبال كثيف على حدائق ومتنزهات «القاهرة والجيزة».. واستمرار فتح مجازر العاصمة أمام المواطنين بالمجان 

- توافر السلع بأسعار مناسبة وإجراءات قانونية ضد المخالفين.. و«راشد»: تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم

- المحافظات: الاحتفالات مستمرة.. وعروض فنية وألعاب رياضية

- «الإسكان»: تنفيذ 1384 مشروعاً باستثمارات 26 ملياراً ضمن «حياة كريمة» فى 3 محافظات 

- «الصحة»: استقبال 49.8 مليون زيارة من السيدات ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة» 

- تعاون بين الجامعات المصرية والروسية فى برامج الطاقة النووية وتأهيل الكوادر المتخصصة 

- «عاشور»: فرع «سانت بطرسبرج» بمصر يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى 

 

الصفحة الثالثة

- غداً.. بدء عودة الحجاج: «مصر للطيران» تسيّر 274 رحلة تقل مصريين وأفارقة.. ولجان لتسهيل الإجراءات فى المطارات 

- مجازر الاحتلال تحصد أرواح الفلسطينيين فى العيد.. وتحذير أممى من مجاعة بغزة

- تقارير فلسطينية: 37 ألف شهيد حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بينهم 15694 طفلاً.. ومستعمرون يقتحمون تجمعاً بدوياً فى «الضفة» 

- «نار الخلافات» تأكل «إسرائيل» من الداخل و«نتنياهو» يحل مجلس حكومة الحرب

- «المصرى للدراسات» يرصد التوجهات الإعلامية فى الداخل الإسرائيلى.. وتداعيات حادث رفح

- المركز: ترجيحات باستقطاع وزارة المالية الإسرائيلية أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية وتوجيهها إلى الأحزاب الدينية

الصفحة الرابعة

- «المجمعات الصناعية».. قلاع مصر التنموية

- إنشاء 17مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه

- تقرير حكومى: تخفيض سعر كراسة الشروط.. والإعفاء الكامل من قيمة دراسة الطلبات المقدمة للحصول على وحدة.. أبرز الحوافز المقدمة لصغار المستثمرين

- خبراء: الاستثمار فى بناء الوحدات الصناعية يوفر فرص عمل ويُمكّن من التصدير

- «شعيب»: المشروعات الصغيرة القاعدة الأكبر فى العالم.. والدولة مدت يدها إلى صغار المستثمرين.. و«البنا»: التصنيع حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية

الصفحة الخامسة

- أصحاب الوحدات: نعمل بمدن صناعية متكاملة.. وتنقصنا بعض الخدمات

- «حسام»: العمل داخل المجمع المجهز رفع حجم إنتاجى.. وبدأت التصدير للخارج خلال عام واحد.. و«عبدالرحمن»: حصلت على تسهيلات كبيرة أثناء استخراج تراخيص التشغيل

- أمين جمعية «الصناع»: المجمعات خطوة إيجابية فى اتجاه تعميق التصنيع المحلى وتوفر العديد من فرص العمل

- الصناعة المصرية فى «حتة تانية» خلال السنوات المقبلة.. ونحتاج إلى تنفيذ خدمة «الشباك الواحد»

- د / مصطفى بدرة: خريطة المناطق الصناعية أولوية اقتصادية

الصفحة السادسة

- محمد عبدالحافظ يكتب: «نكتة» سر عدم وقوع انقلابات فى أمريكا!

- بلال الدوى: شباب فى الوزارة.. وكان أمراً مقضياً

- د. محمود خليل: سَقْط «الخروف» حلويات

- عماد فؤاد: بروتوكول هانيبال.. شفرة إسرائيل لقتل أسراها (2) 

- لينا مظلوم تكتب: «30 يونيو».. خصومة الجماعة الإرهابية الفاحشة مع الشعب

الصفحة السابعة

- أهل الكهف.. معالجة خيالية لـ«رواية الحكيم»

- هاجر أحمد: «نزلنا تحت الأرض 2 كيلو عشان نصور المشاهد»

- صبرى فواز: أجسد شخصية الوزير عرموش.. والعمل استهلك ميزانية ضخمة

- خالد النبوى: المشاهد كانت صعبة جدا.. وتدربنا كثيراً بسبب المعارك

- أيمن بهجت قمر: استعنت بمراجع تاريخية كثيرة عند الكتابة 

- عمرو عرفة: أصعب أعمال مسيرتى الفنية.. وصورناه فى 3 دول

 

الصفحة الثامنة

- خالد منتصر: المحامى الأرستقراطى نصير الغلابة 

- الفرحة فى الغردقة: لحم نعام وكباب وكفتة على الشواطئ

- «حفلات الباربكيو» تنعش مبيعات الشوايات والفحم والأسياخ.. علـى نـار حـاميـة

- سيراً على الأقدام.. «طلبتها وربنا استجاب».. ابن الحاجة ماجدة يروى رحلتها إلى «عرفات» 

- «الليلة عيد».. مسيحيون يحتفلون مع الأطفال والمسنين والمرضى 

اقرأ المزيد:

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي» يشيد بحسن تنظيم السعودية لمناسك الحج

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «المالية»: دبَّرنا التمويل الإضافي للموازنة من موارد الدولة بدون قروض جديدة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «التضامن»: مصر استقبلت 791 طائرة و212 مركبا تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل «الإبادة» بغزة.. والمسيرات تستهدف المواطنين
بقلم أحمد العانوسي