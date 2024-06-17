اقرأ في عدد الوطن غدا.. «المالية»: إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «المجمعات الصناعية» قلاع مصر التنموية

- «المالية»: إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص

- «معيط»: منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور بدأت تؤتى ثمارها لصالح المواطنين

- معالجة خيالية لـ«رواية الحكيم»

- «التموين»: المجمعات الاستهلاكية تعمل أول وثانى وثالث أيام العيد

- الخلافات تتصاعد فى إسرائيل و«نتنياهو» يطيح بـ«مجلس الحرب»

- مجازر الاحتلال تواصل حصد أرواح الفلسطينيين

- اليوم.. صدام قوى بين الأهلى والاتحاد و«كولر» يسعى لحل أزمة هجوم «الأحمر»

الصفحة الثانية

- ثانى أيام العيد: إقبال كثيف على حدائق ومتنزهات «القاهرة والجيزة».. واستمرار فتح مجازر العاصمة أمام المواطنين بالمجان

- توافر السلع بأسعار مناسبة وإجراءات قانونية ضد المخالفين.. و«راشد»: تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم

- المحافظات: الاحتفالات مستمرة.. وعروض فنية وألعاب رياضية

- «الإسكان»: تنفيذ 1384 مشروعاً باستثمارات 26 ملياراً ضمن «حياة كريمة» فى 3 محافظات

- «الصحة»: استقبال 49.8 مليون زيارة من السيدات ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»

- تعاون بين الجامعات المصرية والروسية فى برامج الطاقة النووية وتأهيل الكوادر المتخصصة

- «عاشور»: فرع «سانت بطرسبرج» بمصر يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى

الصفحة الثالثة

- غداً.. بدء عودة الحجاج: «مصر للطيران» تسيّر 274 رحلة تقل مصريين وأفارقة.. ولجان لتسهيل الإجراءات فى المطارات

- مجازر الاحتلال تحصد أرواح الفلسطينيين فى العيد.. وتحذير أممى من مجاعة بغزة

- تقارير فلسطينية: 37 ألف شهيد حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بينهم 15694 طفلاً.. ومستعمرون يقتحمون تجمعاً بدوياً فى «الضفة»

- «نار الخلافات» تأكل «إسرائيل» من الداخل و«نتنياهو» يحل مجلس حكومة الحرب

- «المصرى للدراسات» يرصد التوجهات الإعلامية فى الداخل الإسرائيلى.. وتداعيات حادث رفح

- المركز: ترجيحات باستقطاع وزارة المالية الإسرائيلية أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية وتوجيهها إلى الأحزاب الدينية

الصفحة الرابعة

- «المجمعات الصناعية».. قلاع مصر التنموية

- إنشاء 17مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه

- تقرير حكومى: تخفيض سعر كراسة الشروط.. والإعفاء الكامل من قيمة دراسة الطلبات المقدمة للحصول على وحدة.. أبرز الحوافز المقدمة لصغار المستثمرين

- خبراء: الاستثمار فى بناء الوحدات الصناعية يوفر فرص عمل ويُمكّن من التصدير

- «شعيب»: المشروعات الصغيرة القاعدة الأكبر فى العالم.. والدولة مدت يدها إلى صغار المستثمرين.. و«البنا»: التصنيع حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية

الصفحة الخامسة

- أصحاب الوحدات: نعمل بمدن صناعية متكاملة.. وتنقصنا بعض الخدمات

- «حسام»: العمل داخل المجمع المجهز رفع حجم إنتاجى.. وبدأت التصدير للخارج خلال عام واحد.. و«عبدالرحمن»: حصلت على تسهيلات كبيرة أثناء استخراج تراخيص التشغيل

- أمين جمعية «الصناع»: المجمعات خطوة إيجابية فى اتجاه تعميق التصنيع المحلى وتوفر العديد من فرص العمل

- الصناعة المصرية فى «حتة تانية» خلال السنوات المقبلة.. ونحتاج إلى تنفيذ خدمة «الشباك الواحد»

- د / مصطفى بدرة: خريطة المناطق الصناعية أولوية اقتصادية

الصفحة السادسة

- محمد عبدالحافظ يكتب: «نكتة» سر عدم وقوع انقلابات فى أمريكا!

- بلال الدوى: شباب فى الوزارة.. وكان أمراً مقضياً

- د. محمود خليل: سَقْط «الخروف» حلويات

- عماد فؤاد: بروتوكول هانيبال.. شفرة إسرائيل لقتل أسراها (2)

- لينا مظلوم تكتب: «30 يونيو».. خصومة الجماعة الإرهابية الفاحشة مع الشعب

الصفحة السابعة

- أهل الكهف.. معالجة خيالية لـ«رواية الحكيم»

- هاجر أحمد: «نزلنا تحت الأرض 2 كيلو عشان نصور المشاهد»

- صبرى فواز: أجسد شخصية الوزير عرموش.. والعمل استهلك ميزانية ضخمة

- خالد النبوى: المشاهد كانت صعبة جدا.. وتدربنا كثيراً بسبب المعارك

- أيمن بهجت قمر: استعنت بمراجع تاريخية كثيرة عند الكتابة

- عمرو عرفة: أصعب أعمال مسيرتى الفنية.. وصورناه فى 3 دول

الصفحة الثامنة

- خالد منتصر: المحامى الأرستقراطى نصير الغلابة

- الفرحة فى الغردقة: لحم نعام وكباب وكفتة على الشواطئ

- «حفلات الباربكيو» تنعش مبيعات الشوايات والفحم والأسياخ.. علـى نـار حـاميـة

- سيراً على الأقدام.. «طلبتها وربنا استجاب».. ابن الحاجة ماجدة يروى رحلتها إلى «عرفات»

- «الليلة عيد».. مسيحيون يحتفلون مع الأطفال والمسنين والمرضى