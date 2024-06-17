اقرأ في عدد الوطن غدا.. «المالية»: إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل
كتب:
أحمد العانوسي
07:19 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «المجمعات الصناعية» قلاع مصر التنموية
- «المالية»: إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص
- «معيط»: منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور بدأت تؤتى ثمارها لصالح المواطنين
- معالجة خيالية لـ«رواية الحكيم»
- «التموين»: المجمعات الاستهلاكية تعمل أول وثانى وثالث أيام العيد
- الخلافات تتصاعد فى إسرائيل و«نتنياهو» يطيح بـ«مجلس الحرب»
- مجازر الاحتلال تواصل حصد أرواح الفلسطينيين
- اليوم.. صدام قوى بين الأهلى والاتحاد و«كولر» يسعى لحل أزمة هجوم «الأحمر»
الصفحة الثانية
- ثانى أيام العيد: إقبال كثيف على حدائق ومتنزهات «القاهرة والجيزة».. واستمرار فتح مجازر العاصمة أمام المواطنين بالمجان
- توافر السلع بأسعار مناسبة وإجراءات قانونية ضد المخالفين.. و«راشد»: تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم
- المحافظات: الاحتفالات مستمرة.. وعروض فنية وألعاب رياضية
- «الإسكان»: تنفيذ 1384 مشروعاً باستثمارات 26 ملياراً ضمن «حياة كريمة» فى 3 محافظات
- «الصحة»: استقبال 49.8 مليون زيارة من السيدات ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»
- تعاون بين الجامعات المصرية والروسية فى برامج الطاقة النووية وتأهيل الكوادر المتخصصة
- «عاشور»: فرع «سانت بطرسبرج» بمصر يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى
الصفحة الثالثة
- غداً.. بدء عودة الحجاج: «مصر للطيران» تسيّر 274 رحلة تقل مصريين وأفارقة.. ولجان لتسهيل الإجراءات فى المطارات
- مجازر الاحتلال تحصد أرواح الفلسطينيين فى العيد.. وتحذير أممى من مجاعة بغزة
- تقارير فلسطينية: 37 ألف شهيد حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بينهم 15694 طفلاً.. ومستعمرون يقتحمون تجمعاً بدوياً فى «الضفة»
- «نار الخلافات» تأكل «إسرائيل» من الداخل و«نتنياهو» يحل مجلس حكومة الحرب
- «المصرى للدراسات» يرصد التوجهات الإعلامية فى الداخل الإسرائيلى.. وتداعيات حادث رفح
- المركز: ترجيحات باستقطاع وزارة المالية الإسرائيلية أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية وتوجيهها إلى الأحزاب الدينية
الصفحة الرابعة
- «المجمعات الصناعية».. قلاع مصر التنموية
- إنشاء 17مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه
- تقرير حكومى: تخفيض سعر كراسة الشروط.. والإعفاء الكامل من قيمة دراسة الطلبات المقدمة للحصول على وحدة.. أبرز الحوافز المقدمة لصغار المستثمرين
- خبراء: الاستثمار فى بناء الوحدات الصناعية يوفر فرص عمل ويُمكّن من التصدير
- «شعيب»: المشروعات الصغيرة القاعدة الأكبر فى العالم.. والدولة مدت يدها إلى صغار المستثمرين.. و«البنا»: التصنيع حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية
الصفحة الخامسة
- أصحاب الوحدات: نعمل بمدن صناعية متكاملة.. وتنقصنا بعض الخدمات
- «حسام»: العمل داخل المجمع المجهز رفع حجم إنتاجى.. وبدأت التصدير للخارج خلال عام واحد.. و«عبدالرحمن»: حصلت على تسهيلات كبيرة أثناء استخراج تراخيص التشغيل
- أمين جمعية «الصناع»: المجمعات خطوة إيجابية فى اتجاه تعميق التصنيع المحلى وتوفر العديد من فرص العمل
- الصناعة المصرية فى «حتة تانية» خلال السنوات المقبلة.. ونحتاج إلى تنفيذ خدمة «الشباك الواحد»
- د / مصطفى بدرة: خريطة المناطق الصناعية أولوية اقتصادية
الصفحة السادسة
- محمد عبدالحافظ يكتب: «نكتة» سر عدم وقوع انقلابات فى أمريكا!
- بلال الدوى: شباب فى الوزارة.. وكان أمراً مقضياً
- د. محمود خليل: سَقْط «الخروف» حلويات
- عماد فؤاد: بروتوكول هانيبال.. شفرة إسرائيل لقتل أسراها (2)
- لينا مظلوم تكتب: «30 يونيو».. خصومة الجماعة الإرهابية الفاحشة مع الشعب
الصفحة السابعة
- أهل الكهف.. معالجة خيالية لـ«رواية الحكيم»
- هاجر أحمد: «نزلنا تحت الأرض 2 كيلو عشان نصور المشاهد»
- صبرى فواز: أجسد شخصية الوزير عرموش.. والعمل استهلك ميزانية ضخمة
- خالد النبوى: المشاهد كانت صعبة جدا.. وتدربنا كثيراً بسبب المعارك
- أيمن بهجت قمر: استعنت بمراجع تاريخية كثيرة عند الكتابة
- عمرو عرفة: أصعب أعمال مسيرتى الفنية.. وصورناه فى 3 دول
الصفحة الثامنة
- خالد منتصر: المحامى الأرستقراطى نصير الغلابة
- الفرحة فى الغردقة: لحم نعام وكباب وكفتة على الشواطئ
- «حفلات الباربكيو» تنعش مبيعات الشوايات والفحم والأسياخ.. علـى نـار حـاميـة
- سيراً على الأقدام.. «طلبتها وربنا استجاب».. ابن الحاجة ماجدة يروى رحلتها إلى «عرفات»
- «الليلة عيد».. مسيحيون يحتفلون مع الأطفال والمسنين والمرضى