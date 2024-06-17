أهل الكهف.. معالجة خيالية لـ«رواية الحكيم»

يُصنَّف فيلم «أهل الكهف» كأحد الأعمال المهمة فى تاريخ السينما المصرية، إذ جاء عن رواية الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، وتدور أحداثه فى إطار خيالى لقصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم فى زمن غير الزمن الذى عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعاً قوياً فى بيئتهم الجديدة.

يُعرض الفيلم فى موسم عيد الأضحى المبارك الحالى، بعد فترة تصوير دامت لـ4 سنوات ماضية، إذ إن العمل تعرّض للعديد من الصعوبات، وتوقف بسبب مشاكل إنتاجية لأكثر من مرة، ولكن المخرج عمرو عرفة والكاتب أيمن بهجت قمر، صمما على استكمال العمل وخروجه للنور لأنهما يعتبران خروج العمل للنور بمثابة حلم.

يشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد النبوى، محمد ممدوح، غادة عادل، هاجر أحمد، ريم مصطفى، أحمد عيد، محمد فراج، بيومى فؤاد، رشوان توفيق، أحمد وفيق، فتحى عبدالوهاب، بسنت شوقى، جميل برسوم، صبرى فواز، أحمد بدير، مصطفى فهمى، ماجد المصرى.