فيلم أهل الكهف في المركز الأخير بإيرادات السينما.. حقق 700 ألف جنيه

جاء فيلم أهل الكهف، بالمركز الرابع والأخير في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، وذلك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024 والذي يضم على الترتيب «ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز، اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي».

وحقق فيلم أهل الكهف، بالسينما أول أيام عيد الأضحى أمس الأحد إيرادات تقدر بـ 701 ألف و141 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وجاء إجمالي إيراداته على مدار نحو 5 أيام عرض بـ مليون و400 ألف جنيه.

قصة فيلم أهل الكهف

تدور قصة فيلم أهل الكهف، في إطار من التشويق والإثارة، عن رائعة توفيق الحكيم، حيث يستقيظ مجموعة من الأشخاص في زمن آخر، ويجدوا في انتظارهم مجموعة من المفاجآت التي لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم أهل الكهف

يشارك في بطولة فيلم أهل الكهف كل من خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، أحمد عيد، محمد فراج، غادة عادل، هاجر أحمد، ريم مصطفى، صبري فواز، مصطفى فهمي، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.