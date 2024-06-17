إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إزالة 7 تعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مراكز شربين وميت غمر وطلخا وبني عبيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وقال إن الحملات أسفرت عن ضبط المخالفات الآتية:

- تنفيذ أعمال إزالة قواعد خرسانية بمنطقة الحاجبي في ميت غمر، على مساحة 200 متر مربع.

- فحص ومراجعة رخص البناء للعقارات تحت الإنشاء بمدينة بني عبيد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

- متابعة أعمال الإزالة الفورية حتى سطح الأرض لبناء مخالف ودون ترخيص على مساحة 200 متر مربع بقرية اليوسفية.

- تنفيذ أعمال إزالة دور رابع علوي مخالف دون سقف على مساحة 60 متر مربع داخل نطاق مدينة طلخا.

- تنفيذ أعمال إزالة لسقف أول علوي بناحية قرية العيادية في مركز شربين.

- إزالة فورية لسور من البلوك الأبيض بقرية سواقي العرب بدائرة مدينة شربين.

- إزالة أعمال تمهيديه وتشوين خشب لصب دور ثالث علوي دون ترخيص بناحية مدينة شربين.

إزالة فورية لمخالفات البناء

وتأتي الحملات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية للمخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية.