«الأرصاد» تكشف طقس الـ5 أيام المقبلة.. هل تنخفض الحرارة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة، بعد أن شهدت البلاد موجة شديدة الحرارة، استمرت عددا من الأيام، ليعقبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لتتراوح على القاهرة الكبرى بين 24 و37 درجة مئوية.

الثلاثاء 18 يونيو

- يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

- تكون درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 44 درجة على جنوب الصعيد.

الأربعاء 19 يونيو

- طقس شديد الحرارة نهارا.

- تكون درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى 25 والعظمى 38 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة على جنوب الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 20 يونيو

- طقس شديد الحرارة نهارا.

- تكون درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38 درجة مئوية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 21 يونيو

- طقس شديد الحرارة نهارا.

- تكون درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى 27 والعظمى 39 درجة مئوية.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

السبت 22 يونيو

- طقس شديد الحرارة نهارا.

- تكون درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة على جنوب الصعيد.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.