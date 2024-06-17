مدير «حياة كريمة»: حريصون على توفير اللحوم لأهلنا في محافظات مصر (فيديو)

تحدثت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، عن إعلان مؤسسة حياة كريمة بداية ذبح الأضاحى الموكل لها من المتبرعين ذبحها، للعام الثاني على التواصل، خلال مداخلة هاتفية لها عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقالت إن مؤسسة حياة كريمة حريصة على توزيع وجبات ساخنة مع العديد من الشركاء، مشيرًة إلى أن توزيعها كان يوم عرفة، تزامنًا مع الصيام، كما جرى توزيع 10 آلاف وجبة على دور الأيتام والمسنين، فضلا عن الكثير من الأسر الفلسطينية المقيمة بالقاهرة والجيزة والغربية والمنوفية، والعديد من المحافظات الأخرى.

وتابعت: «كنا حريصين على تواجد المتطوعين في كل محافظات الجمهورية، لتوزيع الحلوى وبعض الهدايا على الأطفال الموجودين مع ذويهم، أثناء صلاة العيد، وبعد ذلك جرى التوجه بمتطوعينا وجهازنا التنفيذي، للإشراف على مشروع لحوم الأضاحي الذي تقيمه مؤسسة حياة كريمة للسنة الثانية».

وأكملت: «حريصون على توفير اللحوم لأهلنا في المحافظات خلال أيام العيد، وتحد كبير، أننا ندبح أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، ونعمل عملية التعبئة والتغليف بشكل صحيح، حتى تصل لأهالينا بالشكل المناسب، ولم ننسى أهالينا في فلسطين، وسيجري توفير عدد كبير من اللحوم لهم، حتى نشاركهم فرحة العيد وشعائر عيد الأضحى، ونحرص أثناء أيام العيد، على الاحتفال في دور أيتام كثيرة مع الأطفال بالعيد، وتوزيع هدايا مختلفة تتناسب مع البنين والبنات».