حياة كريمة تشارك المصريين الاحتفال بعيد الأضحى: هدايا وطرود غذائية وتجهيز يتيمات

تشارك مؤسسة حياة كريمة المصريين احتفالات عيد الأضحى المبارك، اذ تحرص المؤسسة على حضورها صلاة عيد الأضحى المبارك وتوزيع الهدايا والحلوى ومساعدة الكثير من المواطنين وتيسير زواج اليتيمات غير القادرات، بالإضافة الى استمرار توزيع الطرود الغذائية على الاسر الأكثر احتياجًا وتوزيع الوجبات الغذائية بدور الايتام والمسنين.

مشاركة حياة كريمة في احتفالات الأعياد

وأوضحت حياة كريمة في بيان لها أنَّ مشاركتها في احتفالات الأعياد تأتي ضمن حرص المؤسسة على ترك أثر طيب إيجابي طويل المدى، وتقديم الدعم بكل أشكاله للفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظات، واستمرارًا للدور الريادي للمؤسسة في محور بنية الإنسان ودورها الفعال بجميع المناسبات والاحتفالات لتخفيف العبء على كاهل المواطن المصري وبث روح البهجة وترك البسمة على وجوه المواطنين.

ولفتت المؤسسة إلى أنَّ حياة كريمة ستشارك في احتفالات عيد الأضحى، بمختلف محافظات مصر من خلال «فاعليات تكبيرات العيد بالتواجد بالمحافظات أثناء صلاة العيد من خلال توزيع المكاتب الميدانية ومتطوعين مؤسسة حياة كريمة بعض الهدايا وإدخال البهجة على الأطفال؛ وذلك بعدد من المساجد الكبرى بالمحافظات على مستوى الجمهورية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك والذي له مردودا إيجابياً على المصلين».

وأشارت إلى استكمال فاعليات مبادرة من إنسان لإنسان والتي تستهدف زيارة متطوعيها لدور الايتام خلال أيام العيد، ومشاركة الأطفال فرحة العيد بعمل حفلات وتوزيع الهدايا والألعاب للاحتفال معهم بالعيد وتعزيز قيم التكافل.

وأكّدت حياة كريمة أنَّه في ضوء ذلك حرصت المؤسسة على تقديم الدعم الغذائي للفئات الأكثر استحقاقاً، إذ تستعد مؤسسة حياة كريمة في توزيع عدد من الطرود الغذائية لدعم أكثر من 35 ألف مواطن بعدد من محافظات الجمهورية.

العشر الأوائل من ذي الحجة

كما عملت مؤسسة حياة كريمة على تشغيل عدد من مطابخ الخير بمناسبة الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لإنتاج نحو 1000 وجبة يومياً ليصل اجمالي الوجبات 10 آلاف وجبة من الوجبات الساخنة لتوزيعها على دور المسنين الأكثر احتياجًا ويأتي هذا سابقا لبدء توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بداية من اليوم الثالث للعيد بمحافظات الجمهورية، بالإضافة الى استمرار مؤسسة حياة كريمة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال «مبادرة يدوم الفرح والتي من شأنها تيسير زواج الفتيات من الفئات الأولى بالرعاية بتوفير الأجهزة الكهربائية اللازمة لهن بهدف التخفيف عن أولياء أمورهن من الفئات الأولى بالرعاية بالغربية، كفر الشيخ، الجيزة، سوهاج والاسماعيلية».

وشملت تدخلات حياة كريمة خلال عيد الأضحى فتح باب رزق للعديد من الأسر من خلال توفير مشروعات فردية في القاهرة الغربية، كفر الشيخ والجيزة.