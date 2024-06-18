أسعار البیض الیوم الثلاثاء 18-6-2024 في الأسواق.. تبدأ من 156 جنيها

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 18-6-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، وفقا لآخر التحديثات، إذ تختلف أسعاره بحسب كل نوع.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم تسليم أرض المزرعة 151 جنيها، ويصل المنتج للمستهلك بين 156 و161 جنيهًا، وفق الشعبة العامة للدواجن لبورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

وأفادت بورصة الدواجن بأن سعر كرتونة البيض الأحمر سجلت تسليم أرض المزرعة 152 جنيهًا، فيما تصل للمستهلك النهائي بسعر157 جنيها.

أسعار البیض البلدي

أما سعر كرتونة البيض البلدي تسليم أرض المزرعة سجل 157 جنيها، فيما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 170 و175 جنيها.

بورصة البیض الیوم

وبهذا يتراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 156 و175 جنيها لكل أنواع البيض الموجودة في الأسواق «بلدي وأبيض وأحمر»، بينما جاء متوسط سعر البيضة اليوم 5.5 جنيه.