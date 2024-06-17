عاجل.. أول تعليق من جوميز بعد الهزيمة أمام المصري

أول تعليق من جوميز بعد الهزيمة أمام المصري: «ما حدث يضر بالكرة المصرية»

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك على خسارة الأبيض أمام المصري بهدفين لهدف، بالإضافة لعدم احتساب هدف زيزو المثير للجدل.

قال جوميز في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «اليوم ليس موفق لنا، قدمنا أداء مميز وخسرنا بسبب الاخطاء التحكيمية التي ليست من المفترض أن تحدث لنا».

وتابع: «لم نكن نستحق تلك النتيجة، المصريين أناس رائعون ولديهم أفكار رائعة لكن لا يجب أن يوافقوا على مثل تلك الأخطاء التي تضر بالكرة المصرية».

وشدد: «ضربة الجزاء هدف صحيح، ولا يجب أن نسكت أمام الأخطاء التحكيمة لأنها ستتكرر كل مرة».

وأضاف: «نمتلك مدير كرة جيد ولاعبين وادارة وجهاز طبي على أعلي مستوى، لكن لن نستطيع الارتقاء بمستوى الفريق بهذا الأداء والأخطاء التحكيمية».

واستمر: «حكم الراية المفترض أنه رأى الكرة والفار أيضًا من المفترض ان رأها، ماذا نريد من الكرة المصرية».

واختتم: «انا هنا لأدافع عن الزمالك بكل قوة والجميع يجب ان يحترم عمله وعمل اللاعبين وما حدث كان عدم احترام للجماهير».

وحقق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب لحساب الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري.