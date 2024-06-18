أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الثلاثاء 18-6-2024.. «البلدي بـ135 جنيها»

سجَّلت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 18-6-2024 استقرارا كبيرا في الأسواق، وذلك بعد مرورها بموجات من عدم الاستقرار خلال الفترة القليلة الماضية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 18-6-2024، وفقا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، والتي اشتملت على سعر المزرعة وسعر المستهلك.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجَّلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق 88 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 و98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، فيما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

وسجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء 85 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة أيضا.