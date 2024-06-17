مصطفى عمار لـ إسعاد يونس: «منساش وقوفك جنبي في بداية حياتي الصحفية»

أعرب الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، عن سعادته باستضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، موجها حديثه للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، قائلا: «منساش وقوفك جنبي في بداية حياتي الصحفية، وأنك بتديني الحوارات والأخبار، وبتدعميني، أنت تاركة بصمة كبيرة في مشواري»

وأضاف «عمار» خلال استضافته في البرنامج: «وحشانا جدا، وفخورين إننا نبقى معاكي، أنت عارفة علاقتي ممتدة بيكي سنوات طويلة»، فردت عليه قائلة: «ربنا يخليك يا مصطفى».