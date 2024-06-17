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مصطفى عمار لـ إسعاد يونس: «منساش وقوفك جنبي في بداية حياتي الصحفية»

كتب:

محمد عزالدين
11:53 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار والفنانة والإعلامية إسعاد يونس

الكاتب الصحفي مصطفى عمار والفنانة والإعلامية إسعاد يونس

أعرب الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، عن سعادته باستضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، موجها حديثه للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، قائلا: «منساش وقوفك جنبي في بداية حياتي الصحفية، وأنك بتديني الحوارات والأخبار، وبتدعميني، أنت تاركة بصمة كبيرة في مشواري»

وأضاف «عمار» خلال استضافته في البرنامج: «وحشانا جدا، وفخورين إننا نبقى معاكي، أنت عارفة علاقتي ممتدة بيكي سنوات طويلة»، فردت عليه قائلة: «ربنا يخليك يا مصطفى».

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