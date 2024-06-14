إسعاد يونس لـ«الوطن»: مجمع سينمات بنها يرسم البهجة على وجوه المواطنين

شهدت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، افتتاح مجمع سينمات رنيسانس في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ضمن خطة الشركة العربية لتوسعاتها في نشر الثقافة والترفيه بجميع محافظات مصر والأقاليم، مشيرة إلى رغبة الجمهور المصري في الاستفادة من جميع وسائل الثقافة.

تفاصيل الظهور الأول لحفيدة إسعاد يونس

وظهرت حفيدة إسعاد يونس لأول مرة، في حفل افتتاح دور العرض في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وكشفت إسعاد يونس، خلال لقاءها مع «الوطن»، أنّها كانت تتمنى أن تقص حفيدتها شريط افتتاح السينمات، لأنّها وأمثالها من الشباب يمثلون الجيل الذي سيحمل الراية ويستكمل المسيرة الفنية والثقافية.

وأوضحت أنها خلال افتتاح المجمع لم تفكر سوى في رسم الفرحة والبهجة على وجوه الجميع، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، الذي تأتي فيه صالات العرض في المقام الأول.

أفلام موسم عيد الأضحى 2024

ويشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2024 منافسة قوية بين الأفلام الأكشن والكوميدي والتاريخي والدرامي، والذي يضم 4 أفلام جديدة استقبلتهم دور العرض السينمائية في الساعات الماضية، وهم فيلم «ولاد رزق 3»، فيلم «اللعب مع العيال»، فيلم «عصابة الماكس»، فيلم «أهل الكهف».