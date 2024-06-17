إسعاد يونس: عادل إمام حقيقة وليس ظاهرة.. الزعيم علامة على الضحك في مصر

هنأت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس مشاهدينها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلة: «يا مساء الأيام الطيبة الجميلة، والأعياد التي تجمعنا كلنا مع بعض، كل عام وأنتم بخير، اليوم نحن في ليلة حب لواحد من علامات الفن في مصر، ليلة حب مع عادل إمام».

وأضافت إسعاد يونس خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»: «عادل إمام نستطيع أن نقول عليه أسطورة، بعض الناس يطلق عليه ظاهرة، لكن أنا أقول إنه ليس ظاهرة، لكنه حقيقة، الزعيم فنان عندما كنا نسافر في مكان ولا أحد يعرفنا، كانوا يقولون لنا أنتم من بلد عادل إمام؟ مثلما كانوا يقولون أنتم من بلد أم كلثوم وعبدالوهاب وطه حسين ونجيب محفوظ».

وتابعت: «عادل إمام ظل طوال السنوات التي عمل بها، وإن شاء الله ربنا يمد في عمره ويظل معنا، علامة على الضحك والفن والقوة الناعمة في مصر، وأتحدث اليوم ليس بشكل محايد، لأن بصفتي عملت في هذا المجال، أكيد عادل إمام بالنسبة لي أشياء كثيرة، واليوم مجتمعين لدراسة هذه الظاهرة، ظاهرة النجاح، وليس ظاهرة عادل إمام، هذا الرجل صنع فن على مدى 60 عاما، مختلفا ومتقدما، ومن خلفه أفكار جيدة».