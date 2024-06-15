إسعاد يونس: «ولاد رزق 3» الحصان الرابح في أفلام عيد الأضحى (فيديو)

قالت الفنانة إسعاد يونس إن موسم أفلام عيد الأضحى يتضمن عددًا كبيرًا من الأفلام المنافسة على شباك التذاكر وعيدية الجمهور، خاصة أن السينما من أهم وجهات الجمهور للتنزه في الأعياد بصفة خاصة.

الحصان الرابح في أفلام عيد الأضحى

وأضافت «يونس» خلال لقائها مع «الوطن»، أنها تتوقع أن يكون فيلم «ولاد رزق 3» هو الحصان الرابح لهذا الموسم السينمائي، مشددة على وجود عدة أفلام أخرى في الموسم الحالي ذات أهمية ونجوم محبوبين للجمهور، ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى فيلم «ولاد رزق 3» وخاصة أنه تمكن من تصدر الإيرادات خلال 48 ساعة من طرحه، وقبل انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بشكل رسمي.

أحداث وأبطال فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم «ولاد رزق 3» حول عودتهم للعمليات التي كانوا يقومون بها، وبعدها يتورطون بشكل أكبر وتتوسع أنشطتهم في مجال الجريمة، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي مليء بالأكشن، وتمكن من تحقيق 13 مليون جنيه خلال 48 ساعة من طرحه بدور العرض السينمائية داخل مصر فقط.

فيلم «ولاد رزق 3» من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، أحمد الرافعي، نيكول سعفان، أسماء جلال، علي صبحي، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى ضيوف الشرف من بينهم الفنان كريم عبدالعزيز لأول مرة، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.