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إسعاد يونس تفتتح مجمع سينمات رنيسانس في بنها بحضور حفيدتها (صور)

كتب:

أميرة عزالدين
08:15 م | الخميس 13 يونيو 2024
إسعاد يونس

إسعاد يونس

احتفلت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، منذ قليل، بافتتاح مجمع سينمات رنيسانس في بنها، بحضور بعضًا من أقاربها وعائلتها الى جانب حفيدتها التي شاركتها افتتاح القاعات الجديدة وقص الشريط.

وتأتى هذه الخطوة استئنافا لحركة التوسعات التى تتبعها الشركة العربية في المحافظات والأقاليم ، إيمانًا منها بضرورة دعم صناعة السينما، وفتح آفاقًا وأسواقًا جديده لها داخل جميع محافظات مصر.

ويأتي هذا الافتتاح قبل ساعات قليلة من انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى والذى ينافس خلاله 4 أفلام من نجوم الصف الأول وهي، فيلم «ولاد رزق 3» للنجم أحمد عز، فيلم «اللعب مع العيال» للنجم محمد إمام، فيلم «أهل الكهف» للنجم خالد النبوي، فيلم «عصابة الماكس» للنجم أحمد فهمي.

 

 

 

 

 

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