مصطفى عمار: عادل إمام سفير فوق العادة للكوميديا المصرية في الوطن العربي

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن «إيفيهات» الفنان عادل إمام في أفلامه، تتداول في البلاد العربية، وعندما نسافر إلى أي دولة ويعرفون أننا مصريون يستقبلوننا بها، كما أنها حاضرة مع السائقين والبسطاء، مما يجعل من الزعيم سفيرًا فوق العادة.

مشاهد استقبال عادل إمام في الدول العربية

وأضاف «عمار» خلال لقائه مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن مشاهد استقبال عادل إمام في الدول العربية لا تتكرر، مردفًا: «هذا نجده مع الجمهور المغربي في احتفالية 100 سنة على السينما المصرية، في مهرجان مراكش السينمائي، حيث حملوا سيارته خلال نزوله، وهذا تكرر مع تونس».

عادل إمام ظاهرة لا تتكرر إلا بعد 100 عام

وتابع: «نحن أمام ظاهرة لا أعتقد أنها يمكن أن تتكرر إلا بعد 100 عام، عادل إمام شكل الكثير والكثير من أحلامنا، ولا سيما أفلامه مع وحيد حامد، وأيضا تجاربه الكوميدية البسيطة في البداية».

واختتم: «عادل إمام هو فنان مثقف وشكل وعي الأجيال، وندين له بالفضل أننا نعرف حقيقة الإرهاب والتطرف، والغريب أن كل المشاهد التي كان يقدمها على مدار 30 عامًا من إسقاطات سواء سياسية أو اجتماعية، نراها تتكرر وكأنه رآها أمس».