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المايسترو محمد عثمان: عادل إمام فخر لكل مصري.. و«اتربيت على أفلامه»

كتب:

محمد عزالدين
11:29 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الفنان عادل إمام

الفنان عادل إمام

قال المايسترو محمد عثمان، إن الفنان الكبير عادل إمام فخر لكل مصري حقيقي، مردفا: «أنا شخصيا تربيت على أفلام عادل إمام، وأول فيلم دخلته في السينما في حياتي كان احترس من الخط، ولم أكن أعرف على ماذا يضحك الناس، ولكن فور ظهور عادل إمام بالشخصية الصعيدية انقلبت السينما، وهذه كانت المرة الأولى التي أدخل فيها السينما».

وأضاف «عثمان» خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة دي إم سي، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، «منذ المرحلة الثانوية لا يوجد فيلم لعادل إمام إلا ودخلته في السينما، وكانت المرة الوحيدة التي زوغت فيها من المدرسة كانت عندما شاهدت برومو فيلم شمس الزناتي، ودخلت حفلة 10 الصبح».

ولفت إلى أنه التقى رامي إمام في احتفالية بالجامعة الأمريكية، حيث كان يقدم الحفلة، «كنت في أيامها أقدم أيامنا الحلوة، وسلم علينا وقالنا أنا معجب بكم، وقالي بابا يشاهدكم في برنامج صاحبة السعادة باهتمام شديد».

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