المايسترو محمد عثمان: عادل إمام له رؤية عظيمة في اختيار المؤلف الموسيقي لأفلامه

قال المايسترو محمد عثمان، إن اختيارات الفنان الكبير عادل إمام للمؤلف الموسيقي في أفلامه كانت عظيمة، «كانت مراحل، فهناك مرحلة جمال سلامة ومرحلة هاني شنودة وعمار الشريعي ومودي الإمام وخالد حماد وعمرو أبو ذكري، الزعيم له رؤية عظيمة».

وأضاف «عثمان» خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة دي إم سي، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أنه قرر تقديم عددا من المقاطع الموسيقية لأعمال عادل إمام الفنية في مسرح «صاحبة السعادة»، بصحبة الفرقة الموسيقية.

وكشف أنهم واجهوا صعوبة في تنفيذ موسيقى فيلم «النمر والأنثى» لمحمد سلطان، و«زوج تحت الطلب» لهاني مهنا، ومن المسلسلات تتر النهاية لـ «دموع في عيون وقحة»، نظرا لأنها تتكون من تفاصيل كثيرة، كما أن جودة موسيقى بعض الأفلام قديمة.