مصطفى عمار: عادل إمام عابر للحدود.. وجالس على عرش الكوميديا لأكثر من 50 عاما

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن جزءا كبيرا من طفولة وشباب جيل الأربعينيات في مصر، تعرفوا على الفن من خلال الفنان عادل إمام، موضحا: «شكلنا أحلامنا ووجهة نظرنا في القضايا بما فيها السياسية، فعندما قدم فيلم الإرهابي، كنت حينها في سن 11 أو 12 عاما، لكن عرفت من خلاله أن هناك شيء يسمى تطرف».

وأضاف «عمار» خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، «عرفنا أيضا أن هنالك كاتب كبير هو فرج فودة، تم اغتياله، بسبب عمل قدمه عادل إمام، وعرفت إن أزمة مصر طوال الوقت، أن المواطن يحلم برحلة صعود، مثلما قدمها عادل إمام في أفلامه».

وتابع: «فكرة النجم عابر للحدود، هذه مسألة لا تتكرر كثيرا، ولا نستطيع القول إن كل فنان عابر لحدود دولته، لكن عادل إمام ليس مجرد عابر للحدود فقط، إلا أنه جالس على عرش الكوميديا في الوطن العربي لأكثر من 50 عاما، وهذا شيء لا يتكرر، وتجربة مهمة بكل المقاييس».