«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس ثالث أيام العيد: الأجواء مستقرة

تشهد البلاد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أيام من الموجة شديدة الحرارة التي ضربت مختلف أنحاء البلاد، فيما تتراوح درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى ما بين 24 و37 درجة مئوية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان، أنّ طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس حارًا، وخلال الليل تشهد معظم الأنحاء طقسًا معتدلًا، وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد يكون الطقس حارًا ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيان «الأرصاد» كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.