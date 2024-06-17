بشرى سارة.. «الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات غدا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم قليلة، بعد موجة شديدة الحرارة ضربت معظم البلاد خلال الأيام الماضية، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا الثلاثاء 37 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية لا تتخطى 30 درجة.

حالة الطقس

يسود غدا طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء البلاد خلال النهار، يكون حارا على السواحل الشمالية، أما خلال الليل، فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

تشهد محافظات جنوب الصعيد غدا الثلاثاء، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا في درجات الحرارة، يفوق باقي المناطق، لتتراوح درجات الحرارة بين 30 و44 درجة مئوية، وتقل حدتها على محافظات شمال الصعيد، لتتراوح فيها درجات الحرارة بين 25 درجة و38 درجة مئوية، أما على القاهرة الكبرى فتتراوح درجات الحرارة بين 24 و37 درجة، وتأتي درجات الحرارة على جميع محافظات مصر كالتالي: