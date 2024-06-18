عبد الله غلوش: عادل إمام رقم 1.. ومثل أعلى للكثيرين (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي عبد الله غلوش عن الزعيم عادل إمام، خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» المُذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

وقال «غلوش» إنّ الفنان عادل إمام هو مثل أعلى للكثيرين في كل المستويات، حتى على المستوى المهني، مشيرًا إلى أنه يمكن دراسة عادل إمام من جوانب عدة، سواء من خلال فكرة الاستمرارية حيث أنه تواجد على القمة لمدة 50 عامًا.

الزعيم عادل إمام رقم 1

وتابع: «حتى الآن، الزعيم عادل إمام رقم 1، وحتى الآن يتم المقارنة به، وفكرة أنه يظل لمدة 5 أو 6 سنوات يقوم بنفس المسرحية، ورغم ذلك تقبل الناس على الحضور ومشاهدته، بالإضافة إلى فكرة اختيار الشلة التي يعمل معها، كما أنه مثقف وليس مدعيًا للثقافة، والآن للأسف نعاني كثيرًا في الوسط الفني من فكرة مدعيين الثقافة».

ثقافة عادل إمام

وأكمل: «عادل إمام لديه الحد الأدنى من المعلومات قد يكون في كل المجالات، وميزته أنه لا يتحدث في شيء لا يعرفه، ومن مميزاته أنه متطور، وكل 10 سنوات نجد أنه يغير الأسلوب الذي يقدمه، دائمًا معه 3 أجيال في أي عمل يقدمه: الأطفال موجودون، الشباب موجودون، الجيل الكبير موجود، وهذا ليس متوفرًا عند كثير من النجوم، وهو ما جعله رقم 1 لمدة 50 عامًا، وكل ذلك شكل ثقافتنا وجعلنا نحب الفن، وجعل من حلمنا أن نصبح صحفيين لنلتقي عادل إمام ونجري معه حوارًا صحفيًا».