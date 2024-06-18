مؤثر كويتي يثني على دور الفن المصري في تعزيز القوة الناعمة عربيا دون منافس

أشاد المؤثر الكويتي عبدالله محمد الملا، بما قدمته الدولة المصرية في تعزيز قوتها الناعمة، ودور الفن المصري في التأثير على الرأي العام العربي دون منافسة.

نجاح الفن المصري في غزو البيوت العربية

وقال «الملا» في مقطع فيديو على صفحته بمنصة «x»: «منذ بداية القرن العشرين، نجح الفن المصري في غزو البيوت العربية، ناقلاً اللهجة والثقافة المصرية عبر نجومه، مثل رشدي أباظة، وفاتن حمامة، وإسماعيل ياسين، وعمر الشريف، وسعاد حسني، وغيرهم الكثير».

استثمار مصر في القوة الناعمة

وأضاف: «أدركت الدولة المصرية مبكرًا أهمية هذه القوة، واستثمرت فيها ببراعة، مما جعل النجوم المصريين يتصدرون المشهد الفني العربي بلا منازع حتى يومنا هذا».

وتابع: «الاستثمار لم يكن عشوائيًا، بل استخدمت هذه القوة الناعمة بذكاء لإيصال رسائل سياسية ودينية، وشكلت أداة استراتيجية لتوجيه الرأي العام، ولا يمكن لأي منافس أن يجاري القوة المصرية في هذا المجال».