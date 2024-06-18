«الأرصاد»: استمرار الطقس شديد السخونة على جنوب البلاد.. والعظمى تسجل 45

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد اليوم، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 39 و45 درجة.

طقس شديد السخونة

وأشارت الهيئة أن الطقس سيكون شديد السخونة اليوم ثالث أيام العيد، على محافظات وسط وجنوب الصعيد مع استمرار موجة الطقس شديدة الحرارة المستمر منذ نحو أسبوعين، والمستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

كتل صحراوية شديدة السخونة

وأرجعت سبب استمرار الطقس شديد الحرارة إلى تأثر البلاد بالكتل الصحراوية الساخنة القادمة من المناطق الصحراوية جنوب وغرب البلاد، وستظل مؤثرة على محافظات وسط جنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ تتراوح الحرارة في الظل بين 44 و48 درجة.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم ثالث أيام العيد،على شمال وسط الصعيد ما يلي:

الفيوم: الحرارة العظمى 37 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 38 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 38 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 39 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 40 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة ثالث أيام العيد على محافظات جنوب الصعيد ما يلي:

قنا: العظمى 45 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 44 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 45 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 41 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 44 الصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ثالث أيام العيد على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر فتسجل التالي:

شرم الشيخ: العظمى 41 الصغرى 27.

سفاجا: العظمى 41 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 43 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 37 الصغرى 28.