طريقة عمل فخدة ضاني في الفرن.. بخطوات سلهة في المنزل

الفخدة الضاني من الأطباق المهمة التي تزين سفرة عيد الأضحى، وهي من قطع اللحم المفضلة للكثيرين، وترغب ربات البيوت في معرفة طريقة عملها وتسويتها خطوة بخطوة، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل فخدة ضاني في الفرن على طريقة الشيف نجلاء شرشابي في برنامجها على قد الإيد المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات عمل فخدة ضاني في الفرن

فخدة ضاني بالحجم الذي ترغبينه

10 فصوص ثوم مفرومة

10 فصوص ثوم صغيرة

ملح وفلفل

بهارات

ملعقة كبيرة ورق لاورا مفروم

زعتر بري

عصير ليمونتين

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة عمل فخدة ضاني في الفرن

- الخطوة الأولى لعمل فخدة ضاني في الفرن: قومي بتتبل الفخدة الضاني قبلها بليلة كاملة بالخليط المكونات السابقة.

- الخطوة الثانية: اغرسي فصوص الثوم غير المفرومة في الفخدة، وغلفي الفخدة الضاني بكيس نايلون أو ألومنيوم.

- الخطوة الثالثة: تسخين الفرن إلى 200 درجة مئوية، وضعي الفخدة في الفرن لمدة نصف ساعة مع التقليب، بعدها خفضي الحرارة لدرجة 180.

- الخطوة الرابعة: اتركيها لمدة ساعة ونصف أو أكثر حتى تنضج، وقديميها مع الأرز بالخلطة وسلطة الزبادي بالخيار والنعناع، أو مع الفتة بالصلصة.