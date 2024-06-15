طريقة عمل الريش الضاني في الفرن.. وصفة شهية بعيد الأضحي

الريش الضاني من الأكلات المميزة التي يحبها كثيرون تناولها في عيد الأضحى المبارك، لما تتميز به من مذاق شهي ولذيذ، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الريش الضاني في الفرن بخطوات سهلة في المنزل لتقديمها مع أطباق الفتة.

يُمكنك تحضير الريش الضاني في المنزل بخطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الريش الضاني في الفرن

كيلو من الريش الضاني.

بصلة مقطعة إلى جوانح.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

كوب من البطاطس المقطعة مكعبات.

رأس من الثوم المبشور.

عصير ليمون.

¼ كوب من الخل.

ملح وفلفل أسود.

مكونات تتبيلة الريش الضاني

ملعقة من الثوم المفروم.

ربع كوب من الخل.

بصلة مفرومة.

ملعقة من الصلصة.

ملعقة من دبس الرمان.

¼ كوب من عصير الليمون.

¼ كوب من زيت الزيتون.

1ملعقة صغيرة من الروزماري.

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن