طريقة عمل الريش الضاني في الفرن.. وصفة شهية بعيد الأضحي
كتب:
آية الله الجافي
06:41 ص | السبت 15 يونيو 2024
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
الريش الضاني من الأكلات المميزة التي يحبها كثيرون تناولها في عيد الأضحى المبارك، لما تتميز به من مذاق شهي ولذيذ، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الريش الضاني في الفرن بخطوات سهلة في المنزل لتقديمها مع أطباق الفتة.
يُمكنك تحضير الريش الضاني في المنزل بخطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».
مقادير عمل الريش الضاني في الفرن
- كيلو من الريش الضاني.
- بصلة مقطعة إلى جوانح.
- 3 ملاعق من زيت الزيتون.
- كوب من البطاطس المقطعة مكعبات.
- رأس من الثوم المبشور.
- عصير ليمون.
- ¼ كوب من الخل.
- ملح وفلفل أسود.
مكونات تتبيلة الريش الضاني
- ملعقة من الثوم المفروم.
- ربع كوب من الخل.
- بصلة مفرومة.
- ملعقة من الصلصة.
- ملعقة من دبس الرمان.
- ¼ كوب من عصير الليمون.
- ¼ كوب من زيت الزيتون.
- 1ملعقة صغيرة من الروزماري.
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
- اغسلي الريش الضاني جيدا بالماء والملح وصفيها وجففيها تماما.
- احضري وعاء الطعام وضعي فيه مكونات التتبيلة وهي الثوم المفروم والبصل والصلصة والخل وعصير الليمون.
- ضيفي زيت الزيتون ودبس الرمان، والروز ماري إلى المكونات السابقة واخليطها جيدا حتى تمتزج تماما.
- قومي بتتبيل الريش الضاني بالخليط واتركيها في الثلاجة لليوم التالي.
- ضعي مقلاة كبيرة على النار بها القليل من الزيت وقومي بتشويح الريش حتى يتغير لونها.
- احضري وعاء عميق وضعي به البطاطس المقطعة مكعبات والبصل الجوانح والثوم المفروم.
- ضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون والخل، وقلبي جميع المكونات معا وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
- احضري صينية للفرن ضعي بها خليط الخضراوات، ورصي الريش الضاني عليها وضعي نصف كوب من الماء الدافئ.
- غطي الصينية بالورق الفويل وضعيها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة تقريبا أو حتى تمام نضج الريش.
- زيلي الورق الفويل وضعي لصينية تحت الشواية قليلا حتى يحمر لونها ثم تُقدم ساخنة.