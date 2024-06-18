سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في مصر

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، استقرارًا ملحوظًا لعدد كبير من الأنواع المختلفة، خلال تعاملات اليوم، إذ سجل متوسط سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1.960 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

واستقر سعر طن الأسمنت اليوم بمختلف أنواعه، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في مصر، وفقًا لآخر التحديثات، والتي جاءت كالتالي:

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1955 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1990 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1940 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 1945 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1960 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1945 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1965 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 1995 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1945 جنيهًا.