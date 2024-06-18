إيرادات فيلم عصابة الماكس تقترب من 4 ملايين جنيه في موسم عيد الأضحى

حقق فيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي إيرادات مرتفعة خلال سباق أفلام موسم عيد الأضحى، حيث حقق إيرادات في ثاني أيام العيد وصلت إلى مليون و509 آلاف جنيه أمس، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤبول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وفي اليوم الرابع لطرحه في دور العرض السينمائي حقق فيلم عصابة الماكس إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و772 ألف جنيه حتى الآن، بعد ما حقق الفيلم في يومه الأول بالسينمات يوم الجمعة الماضي 603 آلاف جنيه، أما في يومه الثاني فسجل 509 آلاف جنيه، وفي اليوم الثالث خلال أول أيام عيد الأضحى حقق الفيلم مليون و149 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار كوميدي حول حول شخص ينفذ عمليات سرقة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطًا في عملية كبيرة، ويضطر للجوء إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته، وهو من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبلة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ويحمل توقيع المخرج حسام سليمان.