دعاء ثالث أيام عيد الأضحى.. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا

دعاء ثالث أيام عيد الأضحى من الأدعية التي يحرص كثير من العباد على الدعاء بها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يدعو العبد ربه بما يريد ويتقرب إليه كي يرضى.

دعاء ثالث أيام عيد الأضحى

ودعاء ثالث أيام عيد الأضحى من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة في السنة النبوية أو الشريعة الإسلامية، لكن مثله ككثير من الأدعية يمكن للعبد أن يردد ما يشاء منها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والأخرة.

وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها وترديدها ضمن دعاء ثالث يوم العيد الاضحى، منها على سبيل المثال:

- اللّهم إنّي أسألك إيمانًا دائمًا، وأسألك علمًا نافعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينًا قيّمًا، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

- يارب في عيد الأضحي أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا

دعاء ثالث أيام عيد الأضحى المستحب

والدعاء بشكل عام من العبادات المستحبة، وهو عبارة عن وسيلة اتصال بين العبد وربه، وهناك بعض الأدعية المستحبة التي يمكن للعبد أن يرددها العبد ضمن دعاء ثالث يوم العيد الاضحى، ومن تلك الأدعية المستحبة:

- اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وأعظم لي نورا اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني، ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي، ونورا من خلفي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.

- رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب.ُرَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

- رب إني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم.