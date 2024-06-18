زيني سفرتك وحضري سلطة شاورما اللحم لثالث أيام عيد الأضحى.. سهلة وسريعة

سلطة الشاورما من الأطباق الخفيفة والتي تمزج بين أكثر من مكون، وبها فوائد غذائية عديدة، وتكون مناسبة جدًا للأشخاص الذين يعزفون عن تناول اللحوم وقت الأعياد، كما أنها معروفة بأنها من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، طريقة عمل سلطة شاورما اللحم حسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة عبر قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير سلطة شاورما اللحم

لحم مقطع شرائح شاورما

2 بطاطس مقطعة لمكعبات مقلية

2 رغيف عيش مقطع إلى مكعبات ومقلي

بقدونس مفروم ناعم

2 بصل

3 فصوص ثوم مفروم

3 أكواب زبادي

2 ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما

4 ملاعق طحينة صغيرة

عصير ليمونة

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل المطحون

ربع ملعقة صغيرة من الكمون

ملح حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغير زبدة

2 ملعقة صغيرة سماق

طريقة تحضير سلطة شاورما اللحم

- الخطوة الأولى حضري تتبيلة اللحم بالبهارات و6 ملاعق صغيرة من اللبن وعصير ربع اليمونة، واخلطي المكونات معا واتركيها لمدة ساعة بالثلاجة.

- الخطوة الثانية: اقلي البصل وأضيفي اللحم المتبل وقلبيه من وقت لآخر حتى ينضج، وأضيفي الزبدة وقلبي بسرعة، واخلطي الزبادي والطحينة وعصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم في الخلاط الكهربائي.

- الخطوة الثالثة وزعي البقدونس المفروم ثم أضيفي البطاطا المقلية، وأضيفي الخبز المقلي ثم اللحم، واسكبي مزيج الزبادي فوقه وزينيه بالخبز والمكسرات والبقدونس.