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ثالث أيام العيد.. اعرف أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-6-2024

كتب:

مارينا رؤوف
07:13 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
اللحوم

اللحوم

يرتفع الطلب على اللحوم خلال الأيام الحالية، خاصة مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لذلك يزداد البحث بشكل كبير عن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم

وسجلت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-6-2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك حالة من الاستقرار النسبي، بالرغم من زيادة الطلب مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-6-2024، بحسب بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-6-2024

- سعر كيلو اللحم الضأن يسجل الـ 400 جنيه.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»: بـ400 جنيه.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: بـ350 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 إلى 450 جنيهًا.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 370 جنيهًا.

- لحم ضأن بعظم: بـ400 جنيه.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي: 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد: 180 جنيهًا للكيلو.

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس خبيرة اقتصادية، في تصريحات سابقة، إن الدولة توفر العديد من الأنواع المختلفة للحوم، تستقر الأسعار بشكل كبير نتيجة توفير كميات كبيرة منها للمواطنين في الأسواق.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.