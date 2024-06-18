سباقات الفورمولا تعيد براد بيت إلى شاشات السينما منتصف 2025

حددت الشركة الممنتجة لأحدث أفلام النجم الأمريكي براد بيت، 27 يونيو 2025 لطرح فيلمه الذي تدور أحداثه في عالم سباقات الفورمولا 1، رغم أنّه حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم الفيلم بشكل رسمي، وفق ما نشره موقع «فارايتي».

فيلم الفورمولا 1 سيكون من كتابة إرين كروجر وإخراج جوزيف كوسينسكي، في ثاني تعاون بينهما بعد الفيلم الناجح لـ توم كروز «Top Gun: Maverick»، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم بجانب براد بيت من بينهم: كيري كوندون، وخافيير بارديم، وتوبياس مينزيس، وسارة نايلز، وكيم بودنيا، وسامسون كايو.

براد بيت يواجه تحديا صعبا في شباك التذاكر 2025

ويعتبر موعد عرض الفيلم تحديا في شباك التذاكر في ذلك الوقت، حيث يتزامن طرح الفيلم في نفس اليوم مع طرح فيلم الرعب «M3GAN 2.0»، هو الجزء الثاني من فيلم الرعب «M3GAN» الذي حقق نجاح كبير في شباك التذاكر عند طرحه في 2023، أما نهاية الأسبوع التالية فتشهد العرض الأول لفيلم «Jurassic World 4»، والذي يضم في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود بينهم جوناثان بيلي، وسكارليت جوهانسون، وماهرشالا علي.