طعام قاتل في الأسواق.. حظر تناول النودلز الحارة بالدنمارك لهذا السبب

«هل أنت من عشاق الطعام الحار؟»، إذا كنت كذلك فأنت عرضة لخطر التسمم بالمواد الحارة، بسبب مادة الكابسيسين الموجودة في الطعام الحار، وهو ما دعا الدنمارك لسحب العديد من أنواع المكرونة الشهيرة سريعة التحضير بسبب زيادة نسبة المواد الحارقة بها.

ما هو التسمم بالمكونات الحارقة؟

وبحسب موقع «newstrack» البريطاني، قد يحدث التسمم بالمواد أو الطعام الحار، بعد تناول طعام به مستويات عالية من الكابسيسين، وهو المركب الذي يعطي الفلفل الحار حرارته، والذي تخشى السلطات الدنماركية من أنّه قد يتسبب في «تسمم حاد» للمستهلكين.

وبسبب الخوف من التسمم أصدرت وكالة الأغذية الدنماركية قرار الاستدعاء، وحثّت المستهلكين على التخلص من نوع المكرونة السابقة، بينما تزعم الشركة أنّه لا توجد مشكلة في جودة التوابل وأنّها ضمن المعايير الطبيعية.

مخاطر الطعام الحار

الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، حددت أضرار الأكل الحار على الجسم خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة إنّه يتسبب في مشكلات كبيرة قد تؤدي للوفاة، بينها الإصابة بحرقة وآلام في المعدة، والارتجاع والحرقة، والغثيان طوال الوقت والإسهال، وصعوبات ومشاكل في التنفس والطفح الجلدي.

هل هناك فوائد لتناول للأطعمة الحارة في بعض الأحيان؟

ورغم المخاطر، إلا أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة معتدلة من المكونات الحارة له فوائد، حيث أكدت «راميا» وهي أخصائية التغذية في مجموعة مستشفيات في الهند، قائلة: «قد يصبح الطعام الحار نافعًا في تخفيف الألم ومضاد الالتهاب، كما يتم استخدام الأدوية الموضعية التي تحتوي على مادة الكابسيسين لعلاج الألم، وأظهرت الدراسات أنّ الأطعمة الحارة التي تحتوي على الكابسيسين تظهر خصائص مضادة للميكروبات في مكافحة الالتهابات البكتيرية».