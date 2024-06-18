7 معلومات عن كريم الشريف خطيب نور ستارز.. ما علاقته بسرقة حساب إنستجرام؟

حيلة ذكية اتبعتها المؤثرة العراقية المقيمة في دبي نور ستارز لإعلان خبر خطبتها، إذ أثارت جدلًا بين متابعيها الذين يبلغ عددهم نحو 15 مليونًا، بعدما كشفت أنّ حسابها على «إنستجرام» تعرض إلى هجوم من جانب «هاكر» خطير، مناشدة كل من يمكنه المساعدة بالاتصال بها فورًا، ليتضح أنّ هذا «الهاكر» هو كريم الشريف خطيب نور ستارز.

خطوبة نور ستارز

وعقب مقطع الفيديو الذي شاركته المؤثرة العراقية عبر صفحتها على «إنستجرام» وأثار حيرة المتابعين، ازداد البحث حول معلومات عن كريم الشريف خطيب نور ستارز، بعدما تحدثت الشابة العشرينية عن «هاكر» تمكن من سرقة حسابها ويحاول ابتزازها ومطالبتها بدفع مبلغ 100 ألف دولار حتى لا يفضح أسرارها الشخصية وبياناتها الخاصة الموجودة على الحساب، وكتبت عبر خاصية «ستوري»: «تم تهكير هذا الحساب وخلال 24 ساعة سيجري حذف كل شيء إن لم أدفع 100 ألف دولار».

وعقب ساعات من إعلان اختراق حسابها، أطلت نور ستارز في مقطع فيديو لتكشف أنّ ما نشرته هو مجرد خدعة، وجزءً من حملة إعلانية، لتطل على جمهورها من خلال مقطع فيديو آخر وهي تتلقى عرضًا بالزواج من أمام برج خليفة وعلقت قائلة: «أقول نعم للأبد.. لحظة العمر»، موضحة أنّ الهاكر الذي اخترق حسابها كان خطيبها كريم شريف والذي يعمل في مجال التهكير بشكل قانوني.

7 معلومات عن كريم الشريف خطيب نور ستارز

- كريم الشريف هو شاب عراقي الجنسية يعيش في الإمارات.

- يشتهر كريم الشريف خطيب نور ستارز بعمله في مجال الأمن السيبراني بحسب ما أعلنت عبر صفحتها الشخصية.

- ينتمي «كريم» لعائلة مرموقة كما أنّه يُفضل الابتعاد عن الشهرة والأضواء.

- يتابعه على إنستجرام أكثر من 350 ألف شخص.

- كان أول ظهور لكريم الشريف في مقطع فيديو مع نور ستارز في شهر يناير 2022، وقدّمته إلى الجمهور على أنّه من الأشخاص المقربين لها.

- أعلن رجل الأعمال العراقي خطوبته من نور ستارز بعد اختراق حسابها.

- قدّم كريم الشريف عرضًا رومانسيًا للزواج من نور ستارز من أمام برج خليفة، وقدم لها خاتمًا من الألماس.