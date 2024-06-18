أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 18-6-2024.. البلطي بـ30 جنيها

شهدت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 18-6-2024 استقرارًا نسبيًا، إذ يقل الطلب على الأسماك خلال أيام عيد الأضحى مما قد يسهم في تراجع أسعار بعض الأنواع، ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي ما بين 30 إلى 70 جنيهًا في الأسواق اليوم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السمك في سوق العبور اليوم، وفقا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني اليوم في الأسواق ما بين 30 إلى 70 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كليو البلطي الفيليه من 50 إلى 150 جنيهًا.

وعن سعر كيلو سمك قشر البياض، فيتراوح سعره ما بين 100 إلى 170 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو سمك الثعابين بين 50 إلى 350 جنيهًا.

أسعار السمك في سوق العبور

يتراوح سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة ما بين 30 إلى 60 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو سمك السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 190 إلى 390 جنيهًا.

وعن سعر كيلو الكابوريا، فسجل من 40 إلى 200 جنيه، كما تراوح سعر كيلو سمك الجمبري ما بين 370 إلى 470 جنيهًا في الأسواق اليوم.